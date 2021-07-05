إلياس رحال: الإستعانة بمستشفيات البليدة وتيبازة لاستقبال المصابين بكورونا بالعاصمة

كشف المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة إلياس رحال، أنه تم كسر كل الحواجز البيروقراطية لوضع اللقاح في متناول جميع المواطنين بالفضاءات العمومية والمؤسسات التي خصصتها الوزارة لحملة التلقيح ضد كوفيد-19

وأوضح رحال، في تصريح لوأج، أن معهد باستور وزّع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على جميع الولايات. كما أن كل ولاية نالت حصتها من اللقاح الذي أصبح متوفرا بجميع مناطق الوطن. مؤكدا أنه لا يمكن في الوقت الحالي تقديم أي عذر من طرف المواطنين للعزوف عن اللقاح. الذي يبقى وسيلة للوقاية. إلى جانب الإلتزام الصارم بتطبيق القواعد التي دعت اليها السلطات العمومية.

وكشف في ذات السياق، أنه تم تجهيز 2000 سرير للإستشفاء، و230 آخر في مجال الإنعاش عبر الوطن. مع تحويل عدد من الأسرة الموجهة للتكفل بالأمراض الأخرى بعد شفاء أصحابها إلى التكفل بالمصابين بفيروس كورونا. كما تم الإستعانة بمستشفيات ولايتي تيبازة والبليدة بالنسبة لمستشفيات الجزائر العاصمة نظرا للكثافة السكانية بها وتحسبا لارتفاع الحالات.