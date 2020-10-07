إليزي: إصابات الملاريا تقفز من 93 إلى 130 في ظرف أسبوع

كشف رئيس مصلحة الوقاية في مستشفى إليزي، لـ”النهار”، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بداء الملاريا على مستوى الولاية.

وحسب المتحدث، فقد ارتفع إجمالي الإصابات الملاريا إلى 130 إصابة، حيث انتقل في ظرف أسبوع من 93 إلى 130 إصابة.

وأفاد رئيس مصلحة الوقاية بمستشفى إليزي، أنه تم تسجيل 118 اصابة بالملاريا لمهاجرين أفارقه دخلوا التراب الوطني بطريقة غير قانونية.

وأوضح المتحدث أن مستشفى ولاية إليزي سجل 12 إصابة بالملاريا لمواطنين جزائريين كانوا مؤخرا بالمناطق الموبوءة في دولتي مالي والنيجر.

وقال رئيس مصلحة الوقاية في مستشفى ولاية إليزي أن أغلب الإصابات بداء الملاريا تم تسجيلها بمدينة جانت والبالغة 122 إصابة.