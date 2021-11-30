إليزي: وفاة 4 أشخاص إثر اصطدام بين شاحنتين

لقي صبيحة اليوم الثلاثاء 4 أشخاص مصرعهم بعد حادث مرور أليم تمثل في اصطدام بين شاحنتين بولاية إليزي.

وحسب مصالح الدرك الوطني، وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين حاسي مسعود و بلدية برج عمر ادريس، بمنطقة الحمرة. تمثل في إصطدام بين شاحنتين كبيرتين خلّف وفاة 4 أشخاص.

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وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت في حدود الواحدة صباحا ببلدية تنس حادثة مؤلمة تمثلت في انهيار أطنان من أتربة مشروع حفر خندق بعمق 4م الخاص بتجديد القناة الرئيسية للصرف الصحي ذات القطر 500مم على طول 200م .على الطريق الوطني رقم 11 وسط مدينة تنس على عمال يعملون بمقاولة خاصة.

كما خلف حادث مرور خطير ومميت على مستوى طريق رقم 403 بالقرب من مفترق الطرق بجانب مستشفى مكافحة السرطان ببلدية الوادي. كما تمثل الحادث في اصطدام سيارة نفعية من نوع “كونڨو” بشاحنة للأشغال العمومية تابعة لبلدية الوادي.

الحادث خلف حالة وفاة في عين المكان طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجريحان من جنس ذكر اعمارهم 48 و 60سنة

وتدخل أعوان الحماية المدنية. والتي تم اسعاف الجرحى في عين المكان، ونقلهم مع الضحية الى استعجالات 8 ماي. كما فتحت مصالح الأمن تحقيقها لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث المميت.

كما دخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لإجلاء جثة عامل توفي داخل ورشة العمل بمصنع الأجر على مستوى المنطقة الصناعية بوادي أسلي.

وحسب ما جاء في بيان مديرية الحماية المدنية، فإن الضحية قد تعرض لتوقف قلبي رئوي أثناء تأدية مهامه حسب تثريحات شهود عيان، كما تدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في قضية الحال للوقوف على الأسباب التي تقف وراء الوفاة.

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