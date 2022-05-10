إمدادات الغاز وعقوبات الاتحاد الأوروبي.. هذا ما قاله لافروف
تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص إمدادات المزيد من الغاز.
وقال لافروف “نحن كما هو الحال مع الجزائر نقف إلى جانب الموقف الموحد. في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز للوفاء بالاتفاقيات السابقة. وسوف يكون هو الحال في المستقبل”.
وحول قرار الاتحاد الأوربي تجميد الأصول الروسية قال لافروف “نحن تعودنا على مثل هذه الأشياء. مثلما فعلته أمريكا سابقا في أفغانستان. حيث أنهم لا يستعملون هذه الأموال لإعادة بناء أفغانستان المدمر نتيجة لأعمال حلف الناتو خلال 20 سنة الماضية. لكن هذه الأموال موجهة لتحقيق أهداف أخرى”.
وتابع لافروف “جوزيف بوريل معروف بأقواله المختلفة المرتبطة باقتراح مصادرة الممتلكات الدول الأخرى. بل وكذلك تفضل بالقول بأن القضية الأوكرانية لا بد وأن يتم حسمها عن طريق القوة. فلابد أن لا ينسى أنه بناء على اسم منصبه هو الرئيس الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي، وليس لديه أي منصب”.
وأضاف وزير الخارجية الروسي “لا أعرف ربما في المستقبل التخلص من منصب وزير خارجية للاتحاد الأوروبي. علما بأن هذا الاتحاد الاوروبي مرفوض عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأكد لافروف أن روسيا تعمل بجهد لعدم السماح بإقامة عالم أحادي القطب. وذلك في السعي لاختراق الاسس التي تم التشكيل على أساسها منظمة الأمم المتحدة.
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الروسي
وقد وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الجزائر في زيارة رسمية.
وحسب قناة الجزائر الدولية، تأتي الزيارة في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و روسيا.
وقد استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
كما قام وزير الخارجية الروسي بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهيد بالعاصمة. والوقوف دقيقة ضمت ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة.
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لافروف: العقوبات لن تكسر إرادة الشعب الروسي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنّ العقوبات لن تكسر إرادة الشعب الروسي في الدفاع عن مصالحه المشروعة.
وأضاف الوزير الروسي،: “لن تتمكن أية عقوبات ولا أية قيود من تحطيم إرادة شعبنا وإرادة القيادة الروسية التي تهدف إلى الدفاع عن الحقيقة التاريخية والمصالح المشروعة لروسيا، ومنع ظهور التهديدات المباشرة لأمننا وثقافتنا وتاريخنا، كما حدث لسنوات عديدة. وهذا الأمر على المحك الآن”.
كما ترغب روسيا، ووفقا للوزير مع “الغالبية العظمى من دول العالم”، في وجود نظام عالمي عادل.
إلى جانب ذلك قالت الخارجية الروسية، إنّ موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، مشيرة الى أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في حالة جمود.
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لافروف ينفي إرتكاب مجازر في بوتشا.. ويكشف الموقف النووي
كما نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إرتكاب بلاده لأية جرائم في بلدة بوتشا قرب كييف. التي عثر فيها على جثث المئات. ونفى عزم بلاده إستخدام أسلحة نووية في الحرب.
وقال لافروف في كلمة نقلها التلفزيون الروسي اليوم الثلاثاء، إنه: “بعد 3 أيام من خروج القوات الروسية من بوتشا أعلن العثور على جثث بالمدينة لإتهامنا”.
كما أن “القوات الروسية غادرت هذه البلدة في 30 مارس. وكانت المدينة تحت سيطرة الإدارة الأوكرانية لمدة 3 أيام. وصرح عمدة بوتشا خلالها علنا أن المدينة قد عادت إلى الحياة الطبيعية. وفقط في اليوم الرابع بدؤوا بعرض صور عشرات الجثث في الشوارع”. مشيرا إلى أن “روسيا ستثبت حقيقة ما حدث في بوتشا”.
وأكد وزير الخارجية الروسي، أن “جيشنا لا يستهدف في أوكرانيا سوى المنشآت العسكرية. روسيا لا تقتل المدنيين الأوكرانيين. ولا تقصف البنية التحتية المدنية، بل تحمي الروس هناك”.
وتابع لافروف: “للأسف لا أحد في الغرب يهتم بالحقائق التي نقدمها. بدلا من ذلك، يصنعون فبركاتهم كما فعلوا قبل أسابيع في بوتشا”.
مضيفا :”لم يعترض أحد على ما كان يحدث في الرقة وافغانستان والعراق وسقوط المدنيين مأساة أيا حدث ذلك”.
واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب “مذبحة” في بلدة بوتشا، حيث تناثرت جثث القتلى المدنيين في الشوارع، كما تقول، في نفت موسكو ما وصفته بمزاعم أوكرانية بهذا الشأن.
وتجاهل وزير الخارجية الروسي تأكيد إنطلاق عملية عسكرية واسعة في الشرق الأوكراني. بعد تقارير من كييف بهذا الشأن.
وقال لافروف: “الجيش الأوكراني عزز قواته ناحية الشرق في خرق للاتفاقيات “إتفاقات مينسك التي كانت قائمة قبل بدء العملية الروسية”.
وحول إمكانية إستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، قال لافروف: في هذه المرحلة ندرس خيار الأسلحة التقليدية فحسب”.