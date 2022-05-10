إمدادات الغاز وعقوبات الاتحاد الأوروبي.. هذا ما قاله لافروف

تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص إمدادات المزيد من الغاز.

وقال لافروف “نحن كما هو الحال مع الجزائر نقف إلى جانب الموقف الموحد. في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز للوفاء بالاتفاقيات السابقة. وسوف يكون هو الحال في المستقبل”.

وحول قرار الاتحاد الأوربي تجميد الأصول الروسية قال لافروف “نحن تعودنا على مثل هذه الأشياء. مثلما فعلته أمريكا سابقا في أفغانستان. حيث أنهم لا يستعملون هذه الأموال لإعادة بناء أفغانستان المدمر نتيجة لأعمال حلف الناتو خلال 20 سنة الماضية. لكن هذه الأموال موجهة لتحقيق أهداف أخرى”.

وتابع لافروف “جوزيف بوريل معروف بأقواله المختلفة المرتبطة باقتراح مصادرة الممتلكات الدول الأخرى. بل وكذلك تفضل بالقول بأن القضية الأوكرانية لا بد وأن يتم حسمها عن طريق القوة. فلابد أن لا ينسى أنه بناء على اسم منصبه هو الرئيس الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي، وليس لديه أي منصب”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “لا أعرف ربما في المستقبل التخلص من منصب وزير خارجية للاتحاد الأوروبي. علما بأن هذا الاتحاد الاوروبي مرفوض عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد لافروف أن روسيا تعمل بجهد لعدم السماح بإقامة عالم أحادي القطب. وذلك في السعي لاختراق الاسس التي تم التشكيل على أساسها منظمة الأمم المتحدة.

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