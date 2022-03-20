إمضاء إتفاقية إطار بين وزارتي الطاقة والمناجم والصناعة

تم اليوم الأحد، الإمضاء على اتفاقية اطار، لمدة 5 سنوات، بين وزارتي الطاقة والمناجم ووزارة الصناعة، بولاية المدية.

وتأتي هذه الاتفاقية، حسب بيان لوزارة الطاقة، من أجل خلق فضاء للتعاون بين مختلف مؤسسات القطاعين. والتي من شأنها مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز امكانيات إنتاج مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم.

وهذا ضمن تموينها بالمعدات والخدمات اللازمة في اطار سياسة وبرنامج الحكومة لتشجيع الانتاج الوطني. والتقليل من فاتورة الاستيراد وخلق مناصب الشغل.

كما اتفق الجانبان عل وضع لجنة مختلطة بين الوزارتين لمتابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية.

وتم الإمضاء على هذه الاتفاقية، في المحطة الخامسة من زيارة العمل والتفقد الى ولاية المدية.

أين تم الوقوف خلالها ومعاينة المؤسسة العمومية “بوفال”، لصناعة الصممات والمضخات ببلدية البرواقية.

كما تم تقديم عرض حول المعدات المنتجة ودورها في تدعيم الانتاج الوطني من حيث المضخات والصمامات المستعملة من طرف الكثير من المؤسسات الوطنية على غرار مجمع سوناطراك.

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وزيرا الصناعة والطاقة يعاينان شركة العربية للمعادن بالمدية

عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، شركة “العربية للمعادن” المتخصصة في تحويل المعادن غير الحديدية بولاية المدية. وحسب بيان للوزارة، تقوم هذه الشركة بانتاج 12.000 طن سنويا من النحاس. بالإضافة إلى 2.000 طن سنويا من الزنك و5.000 طن سنويا من السبائك النحاسية بنسبة إدماج تعادل 88 بالمائة. كما تعتزم المؤسسة رفع هذه القدرات الانتاجية بعد استكمال أشغال توسعة مصنعها. هذا وتوظف هذه المؤسسة 155 عاملا. وزير الصناعة: المدية قطب مؤهل للإستثمار قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال تواجده في ولاية المدية، إن الجزائر وصلت لوضع مريح برفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية. كما أشار الوزير إلى أن الولايات الشمالية تشهد تشبع وولاية المدية هي قطب مؤهل للاستثمار. في حين، أكد وزير الصناعة، أن الوقت قد حان، للتوجه بقوة نحو الصناعة التحويلية الغذائية باعتبارها اولويات. مشيرا إلى أن التحدي القادم هو تحقيق الأمن الغذائي والمؤهلات موجودة لاسيما في الولايات الفلاحية مثل ولاية المدية. عرقاب: 92 بالمائة من تغطية الكهرباء في المدية غير كافية ومن جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن نسبة 92 بالمائة من تغطية الكهرباء في ولاية المدية غير كافية. كما أشار الوزير، إلى أن القطاع سيعمل على وضع خطة لإحصاء جميع المنازل غير مربوطة بالكهرباء. في حين، قال وزير الطاقة، إن فيما يخص مركز تحويل الكهرباء ببوغزول، فهو”من أولويات التي يجب إتمام انجازها لتزويد الجهة الجنوبية”. كما أشار عرقاب، إلى أن أنه يمكن دعم المناطق الجنوبية بالألواح الشمسية. مؤكدا على أن “الاستثمار موجود لإيصال الغاز وهناك دراسة لتوسيع شبكات الغاز وإيصالها لكل المناطق النائية”.

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