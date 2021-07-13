إمكانية الإصابة بسلالتين من كورونا في وقت واحد

كشفت الخبيرة في المعهد المركزي الروسي لبحوث الأوبئة، ناتاليا بشينيتشنايا، عن إمكانية الإصابة بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أوضحت الخبيرة، أن مثل هذه الحالات، تحدث عموما، للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن. ويحدث ذلك لأن الجهاز المناعي غير قادر على التخلص بسرعة من السلالة الأولى التي تسببت في الإصابة، وعند الاتصال بسلالة أخرى مصابة، تدخل مرة أخرى إلى الجسم. حيث يمكن أن يكون هذا المرض أكثر حدة، وهو طويل الأمد في الغالب.

وصرحت ذات الخبيرة، إن حالات العدوى المزدوجة بسلالات مختلفة من نفس الفيروس معروفة منذ فترة طويلة، كما هو الحال في فيروسات الإنفلونزا وإنفلونزا “سارس– كوف–2”.

وأوردت الخبيرة: “المرض الذي تسببه سلالتان من الفيروسات في وقت واحد لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة خطير لأنه نتيجة لاستمرار السلالات المختلفة في جسم الإنسان لفترات طويلة، يمكن أن يحدث إعادة التركيب الجيني ما قد يساهم في مزيد من التباين في الفيروس وظهور أنواع جديدة”.

ودعت الخبيرة، إلى ضرورة التطعيم في أسرع وقت ممكن حتى لا يتطور الفيروس في السكان ويتحور.

للإشارة تم اكتشاف حالة إصابة بسلالتين من فيروس كورونا في روسيا عام 2020 لدى امرأة مسنة، كما جرى سابقا اكتشاف حالات إصابة بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد في تايلاند وبلجيكا.