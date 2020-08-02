إنتاج روسيا من النفط يتجاوز هدف إتفاق أوبك

زاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 9.37 مليون برميل يوميا في جويلية، متجاوزا هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن الإنتاج بلغ 9.32 مليون برميل يوميا في جوان.

ومن المقرر أن يبدأ في أوت تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا حسب ماتقلته وكالة رويترز .

وارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في جويلية من 38.16 مليون في جوان.

وتعهدت موسكو بموجب اتفاق أوبك بخفض إنتاجها إلى حوالي 8.5 مليون برميل يوميا بين ماي وجويلية لدعم أسعار النفط.

كما تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت حوالي 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام في جويلية.

ويبدأ تقليص التخفيضات من أوت بفضل تعاف في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يوميا.

وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 15.72 مليون طن الشهر الماضي، منخفضة 27.1 بالمئة مقارنة مع جويلية 2019. يعادل ذلك 3.72 مليون برميل يوميا، بحسب إنترفاكس.