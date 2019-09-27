إنتخاب أندريا كوزولينو رئيسًا لوفد البرلمان الأوروبي إلى المغرب العربي

تم أمس في بروكسل انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الايطالي أندريا كوزولينو، رئيسًا لوفد البرلمان الأوروبي إلى المغرب العربي.

وقال كوزولينو، خلال الاجتماع: “أتولى رئاسة الوفد البرلماني إلى المغرب العربي بوجود وعي بالعمل الذي يجب القيام به في السنوات الخمس المقبلة و تمثل البلدان المغاربية أهمية كبيرة لإيطاليا”.

مشيرا إلى أن “تطوير علاقات سياسية وبرلمانية أكثر كثافة هو الشرط الأساسي لإعطاء زخم للعلاقات بين ضفتي البحر المتوسط سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية”.

وأضاف كوزولينو: في هذه الفترة، يجب إعادة التفكير في إطار مؤسسي جديد لجعل العلاقات أكثر فاعلية وفائدة.

وأضاف إن قضية الهجرة نفسها، لمعالجتها بشكل إيجابي، يجب أن تمر من خلال حوار أوثق مع هذه البلدان.

واردف انه يجب تعزيز العلاقات مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ينبغي إعطاء أولوية مطلقة للقضية الليبية والاستقرار السياسي للمنطقة بأسرها”.