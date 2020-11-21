إنتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد

تم إنتخاب الجزائر بالإجماع كعضو في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد.

إنتخبت الجزائر بالإجماع في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للافراد لعهدة عامين “2021-2022.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فإن الانتخابات جرت خلال أشغال الجمعية الـ18 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والتي عقدت في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020.

ويتمثل دور هذه اللجنة، التي تضم تشكيلتها الحالية الجزائر وإكوادور وتايلاند والسويد في دعم الدول الأطراف في جهودها التي تبذلها على المستوى الوطني.

وذلك من خلال تقديم توصيات، لا سيما بشأن التقدم والإنجازات المسجلة والصعوبات التي يتعين حلها، من أجل تعزيز المساعدة للضحايا.

من خلال هذا الإنتخاب تعترف الدول الأطراف بالدور الرائد للجزائر في مكافحة الألغام المضادة للأفراد وفي التكفل بالضحايا منذ حرب التحرير الوطنية.