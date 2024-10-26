إنتخاب الجزائر نائبا أول لرئيس البرلمان العربي

تم اليوم السبت، انتخاب الجزائر نائبا أول لرئاسة البرلمان العربي ممثلة في عضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، جرت اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة اجرائية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العربي. من بين مترشحين اثنين عن برلماني كل من ليبيا والإمارات العربية المتحدة.

وفاز بالمنصب، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، محمد أحمد اليماحي، خلفا لعادل عبد الرحمان العسومي، عضو مجلس الشورى البحريني.

وقد تم خلال هذه الجلسة تجديد هياكل البرلمان العربي، وهيئة مكتبه التي تضم أربع نواب رئيس وأربعة رؤساء للجان الدائمة.

وأسفرت العملية عن انتخاب الجزائر نائبا أول لرئاسة البرلمان العربي ممثلة في فؤاد سبوتة، عضو مجلس الأمة، وذلك بمجموع 58 صوتا.

وتولي الجزائر لهذا المنصب فرصة جديدة لتكريس مساهمة البرلمان الجزائري في تفعيل آليات العمل البرلماني العربي المشترك.

وكذا إبراز مواقف الجزائر بخصوص أمهات القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.