إنتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء

سيتم يوم الأربعاء 10 جويلية الجاري، إنتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته الثلاثاء الفارط.

أما في الفترة الصباحية من نفس اليوم، فسيتم المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وجاء في المذكرة الاعلامية الخاصة بالترشح لمنصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أن أجل إيداع الترشح يسري ابتداء من الساعة الثانية زوالا من اليوم الاثنين، إلى غاية يوم الأربعاء 10 جويلية، عقب رفع الجلسة الخاصة بالمصادقة على تقرير اللجنة حول إثبات حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني كآخر أجل.

للإشارة تودع الترشيحات لدى مكتب المبادرات البرلمانية والتشريعية، ويتم ترتيبها حسب تاريخ إيداعها.