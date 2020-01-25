إنتشار فيروس كورونا بـ 15 بلدا من بينها دولة عربية

أشارت آخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، عن انتشار فيروس كورونا بـ 15 بلدا، من بينهم دولة عربية.

وقد كثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص أمس الجمعة.

وقد ارتفعت الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، إذ تأكد وفاة 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب بالفيروس.

وبالنسبة للدول التي ثبت انتشار الفيروس فيها، تايلند، حيث سُجلت أول إصابة خارج الصين في تايلند يوم 8 جانفي الثاني الجاري، لامرأة عائدة من مدينة ووهان، ثم سُجلت ثلاث حالات أخرى، مما يرفع الإصابات إلى أربع.

كما كشفت وزارة الصحة الفرنسية وجود حالتين مؤكدتين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما أول إصابتين في أوروبا.

وتم الإعلان عن أول إصابة في كوريا الجنوبية لصينية تبلغ 35 عاما، وصلت إلى سول يوم 19 جانفي على متن طائرة آتية من مدينة ووهان.

كما سُجلت إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في المدينة أيضا.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 جانفي إلى مستشفى قرب سياتل.

كما سجّلت حالة أخرى أمس الجمعة لدى ستينية تقطن في شيكاغو، وصلت من مدينة ووهان يوم 13 جانفي.

أما اليابان، فقد سجلت الحالة الأولى لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 جانفي.

كما سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 من هذا الشهر.

وبالنيبال، جرى الإعلان عن أول حالة أمس الجمعة لدى طالب جامعي.

كما أعلنت سنغافورة، أول أمس الخميس، عن الإصابة الأولى، وهي لرجل يبلغ 66 عاما بعد ثلاثة أيام من وصوله من مدينة ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال.

وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما، وكذلك كان حال امرأة خمسينية.

وبتايوان، فقد سجلت الحالة الأولى لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان.

وبفيتنام، أدخل صينيان -رجل وابنه- إلى المستشفى في 17 و18 جانفي الجاري.

وبهونغ كونغ، ثبتت إصابة شخصين زارا ووهان، وهما الآن يتلقيان العلاج فيها.

أما ماكاو، فقد أعلنت سلطاتها في 22 جانفي إصابة سيدة أعمال تبلغ 52 عاما، وصلت قبل ثلاثة أيام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية.

كما أكّدت أستراليا اليوم السبت، تسجيل أوّل إصابة على أراضيها بفيروس كورونا.

وبالنسبة للسعودية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند إن ممرضة تعمل في أحد المستشفيات السعودية، قد صارت أول هندية تصاب بفيروس كورونا الجديد.

أما ماليزيا، فقد أعلنت اليوم السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فيها.

وقال وزير الصحة الماليزي إن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل الذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس كانت إيجابية.