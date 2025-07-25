إنتشال جثة أربعيني من البحر في عنابة

تمكنت فرق الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من إنتشال جثة رجل يبلغ من العمر 40 سنة، بعد غرقه في البحر بولاية عنابة.

وحسب بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت الفرق في حدود الساعة 14:28. من أجل انتشال جثة الضحية من شاطئ جنان الباي، الواقع ببلدية ودائرة عنابة.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد على أهمية توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ.