إنتشال جثة شاب من حوض مائي في سيدي بلعباس

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تلاغ صبيحة اليوم الأربعاء، بالمكان المسمى مستثمرة لشهب إقليم بلدية مزاورو في سيدي بلعباس من أجل إنتشال جثة غريق.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تم إنتشال جثة غريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة سقط في حوض مائي.

حيث تم نقل جثة الضحية، من طرف اسعافات الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث.

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