إنجراف تربة وإنهيارات.. حصيلة الحماية المدنية خلال التقلبات الجوية الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

حيث سجلت ببلدية الأبيار بالعاصمة إنهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن فردي بشارع نسيبة مالك دون تسجيل خسائر بشرية. كما إنهار سقف من الترنيت لبناء قصديري على سيارة بالمكان المسمى حوش فارتينو بسيدي عبد الله.

وببلدية باب الواد سجلت الحماية المدنية إنهيار جزئي لسقف من الترنيت لبنايتين قصديريتان بالحي القصديري جايس. دون تسجيل خسائر بشريه. كماحذرت ذات المصالح من خطر إنجراف التربة بالحي القصديري في بلدية بوزريعة.

كما سجلت الحماية المدنية بولاية بومرداس سقوط بعض الأشجار وأعمدة وخيوط الكهرباء. على مستوى بلديات برج منايل، قورصو، بومرداس وبودواو، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبولاية سكيكدة، سجلت سقوط شجرة على سيارتين سياحيتين ببلدية عزابة، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما شهدت بلدية الناظور بولاية تيبازة، سقوط شجرتين في الطريق الوطني رقم 11 مدخل بلـدية القليعة. يث سقطت شجرة على سيارة في حي بودومة، وشجرة أخرى سقطت على خيط كهربائي بـمزرعة فليسي دون تسجيل خسائر بشرية.

وببلدية خميستي سقوط 04 خيوط كهربائية على 05 منازل بحي علي خوجة دون تسجيل خسائر بشرية. كما سقطت بلدية 04 أشجار بالطريق الوطني رقم 67 بريسة دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية الشعيبة.

أما في ولاية الشلف فتدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إنقـاذ 70 رأس من الغنم كانوا عالقين في الأوحال. في الطريق الوطني رقم 19 بالمكان المسمى شعبة عبيد.

وبولاية بجاية تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل سقوط شجرة على خيوط كهربائية بحي 600 مسكن احادادن.

مخلفات التقلبات الجوية بولاية عنابة

كما خلفت التقلبات الجوية بولاية عنابة تشققات على مستوى بعض الجدران وإنهيار شبه سقف على مقر منشأة عمومية. كما تدخلت من أجل عملية إمتصاص مياه الأمطار في 09 مكاتب ببلدية بحال.

وبشارع شهاب احمد بالمدينة القديمة، سجلت الحماية المدنية تشققات في الجدران وسقوط شبه سقف لمبنى مهدد بالإنهيار. كما سجلت تشققات في الجدران بمسكن على مستوى نهج خميستي محمد، لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

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