إنحراف طائرة صينية على مدرج في مطار بالفلبين

إنحرفت طائرة ركاب صينية اليوم الجمعة عن المدرج وإنزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولي وسط هطول أمطار غزيرة.

حيث تم اجلاء جميع ركاب الطائرة الذين لم يصب أحد منهم بأذى.

وأوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني الفيلبينية لوكالة الأنباء الفرنسيةإن الطائرة كانت متوجهة من شيامن في جنوب غرب الصين الى الفيليبين.

وعلى متنها 157 راكبا و8 من أفراد طاقمها،هبطت خلال محاولتها الثانية قبل أن تنزلق على العشب.

وأضاف أن الجميع بأمان لكن كان عليهم استعمال منزلقات الطوارىء للنزول من الطائرة لأن الأرض كانت موحلة.

وأشار أن الحادثة حصلت خلال تساقط المطر بغزارة.

طائرة البوينغ 737 التابعة لخطوط شيامن الجوية كانت لا تزال جاثمة قرب نهاية المدرج الرئيسي في المطار بعد ساعات على الحادثة التي حصلت في وقت متأخر الخميس.

وتعرض جناحا الطائرة ومحركاتها لأضرار بالغة،وفق وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”التي ذكرت أيضا أن الطائرة حلقت حول المطار مدة ساعة قبل أن تبدأ محاولتها الأولى للهبوط.

وقد أدت الحادثة الى إقفال جزئي للمطار الرئيسي في الفيليبين.