إنخفاض طفيف في أسعار النفط بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

و أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وفقد خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8 بالمائة إلى 43.97 دولار للبرميل .

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9 بالمائة إلى 41.53 دولار.