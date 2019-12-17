إنخفاض عدد الصحفيين المقتولين في العالم هذه السنة

أفادت منظمة مراسلون بلا حدود، بأنّ عدد الصحفيين الذين قُتلوا هذا العام إنخفض بالنصف مقارنة بسنة 2018.

وتحدث التقرير السنوي لمراسلون بلا حدود، أن هذا الإنخفاض هو منخفض تاريخيا، ويرتبط بمناطق نزاع دموية أقل من عام 2018.

وأكد التقرير،على أن الصحافة لا تزال مهنة خطيرة، وأنّ هذا العام قُتل 49 صحفياً مقارنة بـ 80 صحافيًا في 2018.

ومن بين الضحايا 36 من الصحفيين المحترفين و10 من غير المحترفين و3 من المتعاونين مع وسائل الإعلام.

كما قُتل أكثر من نصفهم (29) في مناطق السلام وأكثر من 60 بالمائة كانوا مستهدفين عن عمد، كلهم قتلوا في بلدهم.