إندلاع عدة حرائق عبر الوطن اليوم

كشفت مصالح الحماية المدينة، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر مختلف الولايات، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق في غابة ببوليماط ببلدية بجاية، اين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

فيما إندلع حريق أدغال وأحراش ببلدية أميزور في بجاية، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وبالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية، فقد إندلع حريق نخيل بسدرة قلاتي ببلدية الحوش في بسكرة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.