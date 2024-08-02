إندلاع عدة حرائق غابات وأدغال بهذه الولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، على الساعة الثانية والنصف بعد زوال اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع حريق غابة بقرية سوق الجمعة ببلدية ياطافان في تيزي وزو. حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي سكيكدة، إندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة الخربة 02 ببلدية زردازة، حيث تم إخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بالمنطقة الجبلية واد الفرشة ببلدية عنابة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة بمنطقة غوث التمر ببلدية التريعات في عنابة، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية قالمة، إندلع حريق غابة بمشتة عين الشويخة ببلدية بوحمدان، حيث لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي سوق أهراس، إندلع حريق بغابة جبل الغواث ببلدية الحدادة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما إندلع حريق غابة عين النفرة ببلدية مشروحة، في عنابة، حيث تم اخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة.

فيما إندلع حريق غابة مشتة سيدي عبد الله ببلدية مشروحة في نفس الولاية، حيث تم اخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.