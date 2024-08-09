إندلاع عدة حرائق وإخماد أُخرى اليوم

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، اليوم الجمعة، على الساعة 14سا و30 دقيقة.

وحسب بيان للمديرية، إندلع حريق أدغال وأحراش بأفتيس ببلدية صدوق في بجاية، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

كما إندلع حريق أدغال وأحراش ب 04 طرق ببلدية بجاية، وتم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية البويرة، إندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة تيفيراس ببلدية قرومة، أين لا تزال عملية الاخماد متواصلة.

وفي بجاية، إندلع حريق أشجار مثمرة بشارع الشهيد سلوانة ببلدية اوزلاقن، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية سطيف، إندلع حريق أشجار مثمرة ببلدية تالة ايفاسن، أين تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في ميلة، إندلع حريق أشجار مثمرة بحي باردو ببلدية ترعي بايبان، حيث تم اخماد الحريق، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.