إنزال وزاري ضخم.. فرنسا تكشف أهداف زيارة رئيسة وزرائها إلى الجزائر

ستكون رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، في الجزائر العاصمة، هذا الأحد، مرفقة بـ 16 وزيرا. لحضور اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى في 19 من الشهر الحالي.

وتنعقد الدورة الخامسة للجنة الدولية رفيعة المستوى لشبكة CIHN يومي 9 و 10 أكتوبر في الجزائر العاصمة. بفندق الأوراسي بحضور كبار المسؤولين في البلدين.

على هامش هذه اللجنة ، سيعقد منتدى أعمال جزائري فرنسي ، يتم خلاله مناقشة الشراكات في 7 قطاعات. وهي المناولة ، والصناعة ، والطاقات المتجددة ، والطاقة الانتقالية ، والأدوية والقطاع الطبي، والصناعات الغذائية ، والصيد البحري. وتربية المائيات.

من ناحية أخرى ، لم يتم تحديد محتوى برنامج مجلس العمل وعقود الشراكة المحتمل إبرامها. باستثناء تنظيم الموائد المستديرة والتبادلات والجلسات الثنائية حول القطاعات التي سبق ذكرها.

كما يهدف هذا المنتدى الاقتصادي إلى خلق ظروف مواتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وخلق شراكات دائمة في مجتمع الأعمال في البلدين. وحول برنامج الملتقى سيتم عقد جلسة عامة بحضور ممثلي المنظمات الجزائرية والفرنسية. وكذلك موائد مستديرة بحضور الشركات الفرنسية.

كما أشار الاعلام الفرنسي، أن الزيارة ستركز بشكل أساسي على الشباب والتعاون الاقتصادي. بينما لا تزال القضايا الأكثر حساسية حول الهجرة أو مسألة الذاكرة موضوعًا للنقاش.

وحسب الاعلام الفرنسي، من المقرر أن تلتقي إليزابيث بورن برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما قال الاعلام الفرنسي إن مسألة زيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا ، في سياق ندرة الغاز الروسي في أوروبا. لن تكون “على جدول أعمال” الزيارة.

وتهدف هذه الزيارة إلى تجسيد “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة”. الذي وقعه الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 27 أوت. في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام قام بها رئيس الدولة الفرنسي إلى الجزائر.