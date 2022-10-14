الرقم السري :

138532

إنسانة مقتنعة بالتعدد ومنتهى أملها زوج يصون الود

من ولاية تيارت نستهل عروضنا في هذا الركن مع إنسانة أعربت عن نيتها في أن تبني بيتها. وتحقق رغبتها في الاستقرار إلى جانب من يستحقها ويقدرها. صاحبة إعلاننا هذا في ال45ربيعا، مطلقة بدون أولاد، تريد أن تحيي الأمل في حياتها إلى جانب من يهتم بها ويصونها.

عروسنا في هذا الركن إنسانة على قدر كبير من الجمال والاحترام، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل. تريد أن يجمعها القدر برجل تقي يخشى الله فيها، شرطها أن يكون محترما وجادا، ترعاه وتمنحه ودها. تفضله من الغرب أو الوسط الجزائري، شرطها أن يكون عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 60 سنة. لا يهمها إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أنها تؤمن بمبدأ التعدد لمن يرسي معها مبدأ العدل والمساواة.

الرقم السري :

138533

من يمنحها الحب والأمان تكن له زوجة محبة على الدوام

إنسانة على قدر كبير من الاحترام والفطنة، قصدتنا والأمل يحذوها أن تظفر بما تتوق إليه. من زوج رقيق المشاعر يغدق عليها بحنانه ليعوضها ما عاشته من حزن وأسى، سيدة ذات منصب محترم. تتمنى أن تجد من يقدرها ويحتوي قلبها المفعم بالطيبة والتقدير، تبلغ من العمر 46 سنة. كتب عليها الطلاق الذي لم يسفر عن أولاد، إطار في مؤسسة حساسة، مقبولة الشكل يحترمها الصغير قبل الكبير.

تحلم صاحبة إعلاننا في هذا المنبر بالاقتران على سنة سيد الخلق. مع رجل صادق يضع يده في يدها ليمضيا في مودة ووئام، زوج تفضله من إحدى ولايات الوسط. لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

138534

عاصمية أربعينية تقدّر فيك حسن النية

طيبة خلوقة تواصلت معنا ومنتهى أملها فرج قريب. عاصمية في العقد الرابع من عمرها أزمعت طي صفحات الماضي والبدء من جديد مع إنسان يقدر فيها الحس المرهف والحنان. زوج صالحا يكون لها العضد والسند في رحاب الحلال، صاحبة العرض امرأة عاصمية، مضى من عمرها 43 سنة. مطلقة ببنت تحيا في كنفها، مقبولة الشكل، وطويلة القامة،ترتدي الجلباب. متحصلة على شهادة جامعية يمكنها بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة.

تريد أن يجمعها الله بقلب طيب، رجل يحتويها، ويغدق علي ابنتها بالحنان والمحبة. تفضله من العاصمة أو ضواحيها، سنه لا يتجاوز 55 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا يقدّرها ويسعدها، متديّن أصيل يخاف الله.

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