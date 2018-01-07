إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان إلى عهد التميمي

أُثار حذف موقع إنستغرام رسالة، وحهتها الفنانة المصرية شريهان إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، جدلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كتبت شريهان أمس رسالة إلى عهد التميمي، المعتقلة في السجون الاحتلال الاسرائيلي، أنها تعتبرها بمثابة إبنتها وإبنة الأمة العربية كاملة.

معربة في رسالتها عن تمنياتها لعهد التميمي، بأن تخرج من المعتقل لتقبيلها.

وقد فوجئت الفنانة ومتابعيها أنه تم حذف الرسالة اليوم الاحد من موقع إنستغرام.

وعلقت شريهان في تغريدة أخرى عبر التويتر”حذفت إدارة إنستغرام رسالتي، ولا أعلم سبب الحذف.

قائلة “يا صغيرتي سنّا لكنك كبيرة وعظيمة وصبر وإصرار وصمود”.

مضيفة، “صوتك هو الحق يا من قلتي إن الإحتلال يمنعني من أن أحلم، صوتك هو الحق ياعهد.

إختتمت، بالدعاء “اللهم لاتجعلني أقول أوأؤيد أوأدعم غير الحق”.