أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على إنشاء أقطاب صحية خاصة بأمراض القلب والشرايين في كل مناطق الوطن.

وأشاد الوزير، خلال إشرافه أمس الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي لأمراض القلب، بالمستوى العلمي لهذا المؤتمر الذي سيناقش أحدث التقنيات في مجال طب القلب.

موضحا أن هذا المؤتمر “سيساهم في إثراء وتعزيز الأنشطة الطبية المتعلقة بالتكفل بالمريض ضمن برنامج الوزارة. الذي يعتمد على سبعة محاور تصب في صالح المريض وترقى إلى مستوى تطلعاته”.

وأكد سايحي على أهمية الجانب العلاجي الذي يعتبر من “أهم الوسائل في مجال التكفل الأحسن بمرضى القلب”.