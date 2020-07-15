إنشاء ثلاث مندوبیات بلدية ببلدية غلیزان وتعیین حدودھا

صادقت الحكومة اليوم على مشروع مرسوم تنفیذي يحدد عدد الـمندوبیات البلدية لبلدية غلیزان ، وحدودھا.

وترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد،اجتماعا للحكومة، بتقنیة التحاضر المرئي عن بعد، خصّص لدراسة مشاريع مراسیم تنفیذية تخص قطاعات الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، والتعلیم العالي والبحث العلمي،والصناعة.

وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلیة والجماعات الـمحلیة والتھیئة العمرانیة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفیذي يحدد عدد الـمندوبیات البلدية لبلدية غلیزان ولاية غلیزان)، وحدودھا.

ويھدف مشروع ھذا الـمرسوم التنفیذي، الذي اتخذ تطبیقا للمادة 136 من قانون البلدية والـمرسوم التنفیذي رقم 16 ـ 258 الـمؤرخ في 10 أكتوبر 2016 ، الذي يحدد كیفیات إنشاء الـمندوبیات البلدية وتعیین حدودھا، إلى إنشاء ثلاث مندوبیات بلدية وتعیین حدودھا على مستوى بلدية غلیزان، وھي الـمندوبیة البلدية فتاح محمد، الـمندوبیة البلدية النصر، الـمندوبیة البلدية بن عدة بن عودة.

وجدير بالإشارة أن ھذا التنظیم الإداري الجديد لبلدية غلیزان، من شأنه أن يسمح بتخفیف الضغط على الـمصالح البلدية لعاصمة الولاية، وضمان تكفل أفضل بمھام الـمرفق العام وتقريب الإدارة من مرتفقیھا.