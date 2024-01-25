إنشاء خلية وطنية لليقظة لحماية الأطفال من الإستغلال عبر الأنترنت

أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن إنشاء خلية وطنية لليقظة لحماية الأطفال من الاستغلال عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال السنة الجارية. تتولى الكشف عن التجاوزات في حق الطفل مع التدخل في الوقت المناسب.

وفي كلمة لها خلال يوم دراسي تحت عنوان “التعدي على الأطفال في الفضاء السيبراني”. نظمه مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. أكدت شرفي أنه تم الإنطلاق في تعديل المرسوم التنظيمي المسير والمنظم للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وذلك بإنشاء خلية يقظة سيتم تنصيب أعضاؤها خلال هذه السنة. مضيفة أنها مكونة من مختصين من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وكذا ممثلين عن الأسلاك الأمنية وخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة.

وأضافت شرفي، أن هذه الخلية التي ستعمل 24 ساعة على 24 ساعة، ستعطي مجالا أوسع للتدخل في الوقت المناسب. في كل ما يمس فئة الأطفال عبر تكنولوجيات الإعلام والإتصال من أجل ضمان حماية فعالة.

وذكرت شرفي في ذات السياق، أن الهيئة إنطلقت في نوفمبر الفارط في إعداد مخطط وطني للطفولة 2024-2029. بالتنسيق مع القطاعات المعنية والخبراء وفعاليات المجتمع المدني. لافتة إلى أن الجزائر تحوز آليات مهمة لحماية الأطفال، فضلا عن ترسانة قانونية قوية على رأسها الدستور. لحماية هذه الفئة الهشة من جميع المخاطر.

ومن جهتها، حذرت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، من “خطر المؤثرين الناشطين عبر النت بمقابل، والذين يروجون لسوء الأخلاق”.

كما دعت قاضي الأحداث بمحكمة سيدي أمحمد، إيمان بن لدغم، إلى أهمية ترشيد استعمال الأنترنت من طرف الأطفال. داعية الأولياء إلى مراقبة المحتوى الذي يطلع عليه أبناؤهم من أجل التصدي للمخاطر التي قد تستهدف أطفالهم من خلال النت.

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