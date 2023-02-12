إنشاء لجنة استراتيجية لفرع الحديد والصلب ودعوة للإنضمام لها

ستقوم وزارة الصناعة نهاية شهر فيفري بتنصيب لجنة وطنية استراتيجية لفرع الحديد والصلب والصناعات المعدنية، وهذا بهدف تأطير وترقية النشاطات الصناعية لهذا الفرع.

وحسب بيان للوزارة، تعد هذه اللجنة همزة وصل بين السلطات العمومية، من جهة، والمتعاملين الاقتصاديين، من جهة أخرى.

حيث ستساهم بفعالية، بصفتها قوة اقتراح، في ترقية صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية وتنظيم السوق. كما ستكون لهذه اللجنة دورا استشاريا لدى وزير الصناعة.

وتدعو وزارة الصناعة، المتعاملين الناشطين في هذا المجال والراغبين في الانضمام لهذه اللجنة إلى الاتصال بوزارة الصناعة عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وعليهم تحديد وذلك اسم الشركة، ومقرها الاجتماعي، والمنتجات المصنعة، والمسيِّر، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، إن المؤسسات والشركات المعنية هي تلك التي تنشط في إنتاج مختلف منتجات الحديد والصلب والتعدين.

ومنها المنتجات النحاسية كالأسلاك، الأنابيب، الأكواع، المسامير…إلخ. ومنتجات الألمنيوم، من نوافذ، ومشعات، وستائر، وكراسي، وسلالم، والتغليف المعدني…إلخ.

بالإضافة إلى منتجات الحديد، من حديد الخرسانة، والصلب المسطح، صناديق القمامة، والهياكل، وإطارات العجلات، وأقراص الفرامل، معدات وخردوات…إلخ.

ومنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ INOX (التجهيزات الجماعية، الصهاريج والخزانات، درابزين السلالم. أحواض المطابخ والحمامات، الحنفيات، أدوات المطابخ…إلخ).

هذا وسيتم إرسال دعوات رسمية للمشاركين بعد تحديد المؤسسة للمشاركة في التنصيب الرسمي للجنة الذي سيكون نهاية فيفري.