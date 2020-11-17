إنشاء لجنة تهتم بدراسة الإنشغالات المهنية لعمال بريد الجزائر

أعلنت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، عن إنشاء لجنة تعنى بدراسة مختلف الانشغالات المهنية لعمال وعاملات مؤسستها والتكفل بها.

وأوضح بيان المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، أن من بين الإنشغالات التي ستهتم بها هذه اللجنة هي التي تتعلق بمايلي :

– الشروع في تسوية وضعية العمال الذين يشغلون مناصب غير المذكورة في مقررات تعيينهم (Faisant fonctions: cas de promotion).

– النظر في ملف العمال الذين يشتغلون بالتوقيت الجزئي.

– دراسة ملفات العمال الموقوفين تحفظيا والمسرحين.

– تسوية حالات الترقية الأفقية والعمودية.

– العمل على وضع برامج تكوين وتحيينها.

– التكفل بمختلف المشاكل والصعوبات المهنية المعبر عنها.

– دراسة الانشغالات العالقة لاسيما تلك المتعلقة بالمنح.

هذا أكدت المؤسسة، أن عنصرها البشري يبقى المورد النفيس الذي تنبني عليه كل سياساته، هذا المورد الذي أبان عن التزام رفيع وحس عال بالمسؤولية،

لاسيما خلال الظرف الصحي الراهن المتسم بتفشي جائحة كوفيد-19، بل ورفع من وتيرة عمله، سواء من حيث حجم أوقات العمل أو الخدمات المقدمة.

كما ترحمت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، على عمالها الذين وافتهم المنية بفيروس كورونا.

وفي الأخير أكدت المؤسسة أن التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لعمالها يبقى أوكد التزاماتها إزاءهم.