إنشاء لجنة توجيهية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين الجزائر وبلغاريا

تم الاتفاق على إنشاء لجنة توجيهية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجال السياحة الموقعة سنة 2014 ، بين الجزائر وبلغاريا.

يأتي هذا على هامش أشغال الندوة رفيعة المستوى للإستثمار في السياحة المستدامة، والمنظمة من طرف وزارة السياحة لجمهورية بلغاريا، والمجلس الاستشاري للندوة الدولية للاستثمار السياحي، في الفترة الممتدة من 30 ماي الى 01 جوان 2019 ببلغاريا.

حيث عقد وزير السياحة، عبد القادر بن مسعود، لقاءا مع وزيرة السياحة لبلغاريا، نيكوليان انجلكوفا، أين تباحث معها سبل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجال السياحة و الصناعة التقليدية.

كما ركزت المناقشات، على سبل تبادل الخبرات في مجال السياحة الحموية و الاستثمار السياحي و سياحة الأعمال و السياحة الجبلية، وكذا سياحة المغامرات.

زيادة على تكثيف التعاون في مجال التكوين و التدريب في مجال السياحة و الفندقة والإطعام.

في الأخير ، أشاد الطرفان بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة التي تربط البلدين وشددا على أهمية العمل من أجل تعزيز و تطوير العلاقات الاقتصادية.