إنشاء لجنة حكماء بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار

أعلنت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوارفي إجتماعها اليوم بالجزائر العاصمة عن استحداث لجنة للحكماء تتكون من شخصيات وطنية وافقت على الإنضمام للهيئة

و جاء إستحداث اللجنة من أجل القيام بمهامها الإستشارية تستعين بها الهيئة و لجانها المختلفة في أداء مهامها.

وأكدت الهيئة أنها تثمن كل مبادرات الحوار الوطني بمختلف التوجهات و التركيبات، وعلى رأسها تلك التي سبقت إنشاء الهيئة، و ما انبثق عنها من ارضيات لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأشار بيان الهيئة أن تلك الأرضيات ستكون عبارة عن خارطة طريق لها أساسية، تستعين بها من أجل في إعداد مسودة بعد الإستماع لكل فعاليات المجتمع خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة انها تعمل كوسيط للتقريب بين وجهات نظر مختلف الفاعلين أثناء الندوة الوطنية خصوص ما تعلق بمشروعي القانون العضوي للانتخابات و قانون إنشاء السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

وقالت الهيئة أنها ستعمل على تنظيم لقاءات حوار مع كل الفاعلين السياسيين و منظمات المجتمع المدني.

وأعلنت في ذات السياق عن قبولها و استعدادها التام لاستقبال مختلف مقترحات الفاعلين في الحراك على مستوى مختلف ولايات الوطن