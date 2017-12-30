إنشاء لجنة خاصة مكلفة بتحيين القوانين في مجال الجريمة الإلكترونية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، عن تشكيل لجنة من مختلف القطاعات تتكفل بتحيين التشريعات في مجال الحماية من الجريمة الإلكترونية.

وأوضح لوح، خلال كلمة له ألقاها بمناسبة إنعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، أن اللجنة تعمل على تحيين دوري للتشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية.

وذلك بهدف تزويد بلادنا بالأدوات القانونية اللازمة لمواجهة التهديدات التي أصبحت تشكلها الجرائم ذات العلاقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

كما سيتم تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لإعداد القانون المتعلق بكيفية الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها.

وستتواصل هذه الديناميكية في نطاق تكييف المنظومة التشريعية واستجابتها لإستراتيجية الدولة الرامية إلى إحداث المزيد من التقدم في التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وكذا مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لاسيما منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالحريات الفردية والجماعية و تعزيز دولة القانون.