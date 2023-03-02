إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية .

وتعتبر اللجنة هيئة تنسيق واستشارة ومتابعة ،في مجال السياسية القطاعية لإرساء ريادة الأعمال في الوسط الجامعي والبحثي ،بالتعاون مع الفاعلين المختلفين لاسيما مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة .

وتتكفل اللجنة خصوصا بتسهيل التنسيق بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والقطاعات الاخرى، بما يخدم الباحث والطلبة الجامعيين في مجال اهتمام اللجنة .

وكذا الإشراف على ربط الواجهات التابعة لمؤسسات التعليم العالي مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومرافقتهم ، إضافة إلى تقييم عمل حاضنات الأعمال ،ودور المقاولاتية ومراكز الدعم الكولوجي والابتكار ومكاتب الربط بين الجامعة والمؤسسات وغيرها من الواجبات.

ومن مهام اللجنة أيضا المساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال الجامعية ودور المقاولاتية ،ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار ومختلف واجهات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتثمين دورها .

ومن المهام أيضا اعتماد المكونين والمنسقين وبرامج التكوين في مجال ريادة الأعمال على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ،ومتابعة إنشاء مكاتب الدعم الإبداعي والفني والتكنولوجي، التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وكذا متابعة المؤسسات الفرعية ومكاتب الدراسات المستحدثة في مؤسسات التعليم العالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption