إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بالخدمات المدرسية للطور الإبتدائي بدل البلديات

أعلن وزير الداخلية كمال بلجود، أمس الأربعاء، عن انشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي.

وأوضح بلجود، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، أن هذه المؤسسة توكل لها مهام الاطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية.

وأورد الوزير، بأن النص التنظيمي لهذه المؤسسة هو الأن قيد الدراسة.

وحسب ذات المسؤول، سيتدعم قطاع التربية، تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، بعدة هياكل جديدة منها 415 مجمع مدرسي و143 متوسطة.

بالإضافة إلى 9 ثانويات و560 مطعم مدرسي، و77 قاعة رياضة و43 ملعبا بالإضافة إلى 89 وحدة كشف.

كما سيتم توزيع 65 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ مناطق الظل، قريبا.

كما كشف الوزير، أنه تم إيداع أكثر من 8900 ملف خاص بتأسيس جمعيات جديدة، تم على اثره اعتماد 3200 جمعية.