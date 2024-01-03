كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عن إنشاء مجلس أعمال مشترك للتعاون التجاري مع سيراليون.

وخلال الندوة الصحفية المشتركة بينه وبين نظيره السيراليوني قال الرئيس تبون أن الجزائر وسيراليون ستعملان معا في مجلس الأمن الدولي.

كما أكد رئيس الجمهورية على تدعيم التعاون وتبادل التجارب في كل المجالات.