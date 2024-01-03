إنشاء مجلس أعمال مشترك للتعاون التجاري مع سيراليون
بقلم م. فيصل
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عن إنشاء مجلس أعمال مشترك للتعاون التجاري مع سيراليون.
وخلال الندوة الصحفية المشتركة بينه وبين نظيره السيراليوني قال الرئيس تبون أن الجزائر وسيراليون ستعملان معا في مجلس الأمن الدولي.
كما أكد رئيس الجمهورية على تدعيم التعاون وتبادل التجارب في كل المجالات.
وقال رئيس الجمهورية أن الجزائر ستدعو مع سيراليون مجلس الامن إلى تحمل مسؤولياته لا مايتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم هو إبادة جماعية.
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