إنشاء مدن الضواحي لتخفيف الضغط على المدن الكبرى

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دراسةً من أجل إنشاء ما يسمى بمدن الضواحي، بهدف احتواء النزوح نحو حاضرة الجزائر العاصمة وكبرى المدن الأخرى.

وأكدت الوزارة، حسب ما ورد في نص مشروع قانون المالية، على أن هذا المشروع قادر على تخفيف الضغط الحضري عن المدن الكبرى.

ووفق نفس المصدر، فإن المشروع المرتقب سيساهم في خلق الثروة الاقتصادية والتكفل بالمشاكل الإجتماعية والاقتصادية وتعبئة العقار قصد تسوية مشكل السكن وإعداد المخطط التوجيهي للمدينة الأكثر ملاءمة.

كما ستطلق وزارة الداخلية دراسة متعلقة بتحديد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها من أجل تحديد البلديات التي تتطلب دعمًا من الدولة وتفادي عزلتها وتهميشها بعنوان السنة المالية 2024.

ومن المرتقب أيضا إطلاق المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة “cédâme” لولاية قسنطينة خلال 2023.

وبحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرافقة المبادرة المحلية لاسيما في مجال الاستثمار العمومي عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وميكانيزمات التضامن بين الجماعات المحلية.