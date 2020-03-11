إنشاء مركز لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بتاغيت في بشار

أعطت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعليمات من أجل إنشاء مركز تابع للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بتاغيت.

ويأتي ذلك، خلال اليوم الثاني من زيارة الوزيرة لبشار، أين وقفت على المواقع الأثرية والرسوم الصخرية ببلدية تاغيت في بشار.

وحسب ما جاء في صفحة الوزارة على فيسبوك، استمعت الوزيرة مطولا، لانشغالات الشباب والحركة الجمعوية الفاعلة، فيما يخص المحافظة على هذا الموروث.

كما عاينت بن دودة، قصر تاغيت العتيق، الذي يعد تحفة فنية ومكسب تاريخي وجب المحافظة عليه من طرف الجميع.

وأعطت الوزيرة تعليمات من أجل إنشاء مركز تابع للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بتاغيت، وذلك قصد المساهمة في المحافظة على هذه المكتسبات.