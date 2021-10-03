شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع (غار جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون فيما يخص التدابير الاستعجالية، لإنعاش النشاط المنجمي التوجيهات التالية:

– إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية.

– تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري، للجزائر.

– رفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمئة.

– الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، الذين يملكون خبرة، في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.