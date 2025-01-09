إنشاء منظومة مشتركة بين الجزائر وتونس لمكافحة حرائق الغابات

كشف والي ولاية الطارف، محمد مزيان عن إنشاء منظومة مشتركة بين الجزائر وتونس. للوقاية والإنذار المبكر للتدخل لمكافحة حرائق الغابات. وذلك ضمن مسار تعزيز أواصر التعاون الثنائي الجزائري التونسي.

وأكد مزيان، من مدينة طبرقة بتونس إلتزام مصالحه متابعة تنفيذ المشاريع الخمسة بين ولايتي الطارف وولاية جندوبة التونسية. وذلك في إطار الإجتماع الأول للجنة التقنية الثنائية بين الجزائر و تونس. المكلفة بمتابعة وتقييم التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.

وكشف مزيان عن إنشاء مدرج الإقلاع وهبوط الطائرات القاذفة للمياه من منطقة بئر النخلة، ببلديتي عن الكرمة والزيتونة. بالإضافة إلى حضيرة من شأنها إستيعاب أربع إلى ست طائرات. بالإضافة كذلك إلى إنجاز 25 خزان مائي بسعة 20 متر مكعب لكل واحد منها 11 خزان على الشريط الحدودي.

كما أشار الوالي إلى تهيئة الخنادق المضادة للنار بسعة تقدر بـ 513 هكتار. كما تم فتح المسالك الغابية بـ 31 كلم، بالإضافة كذلك إلى تهيئة المسالك الغابية بـ 75 كلم، في وقت بلغ عدد أبراج المراقبة قيد الانجاز أربعة أبراج.

وكان والي الطارف محمد مزيان قد شارك بمعية وفد هام مكوّن من ولاة الولايات الحدودية مع الشقيقة تونس. وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وقنصلي الجزائر بكل من قفصة والكاف التونسية بمدينة طبرقة. في إطار أشغال الإجتماع الأول للجنة التقنية الثنائية المكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المنعقدة نهاية جانفي الماضي.

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