كشف مدير عام مساعد مكلف بالعمليات على مستوى ميناء الجزائر، بسكري رابح، عن إنشاء ميناء الوسط الضخم بمواصفات عالمية للمنافسة الدولية.

وأورد ذات المسؤول، في تصريح صحفي اليوم الخميس، وبخصوص الآفاق المستقبلية للقطاع: “لدينا برنامج استثمار لتجديد العتاد”.

وكشف بسكري، إن رأس مال الشركة، بلغ 10ملايير و500 مليون دينار.

وأضاف ذات المتحدث، إن الميناء، استقبل 1550 باخرة خلال 2020، مقارنة بـ1974 باخرة عام 2019، أي بإنخفاض بلغ 22 بالمائة.

وبخصوص حركة السلع “شحن تفريغ”، بما فيها الحاويات والمنتجات البترولية، فقد سجلت انخفاضا بـ17 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية.

وتابع المسؤول، إن رقم أعمال الشركة في 2020، يقدر بـ10 ملايير و300 مليون دينار جزائري.

كما انخفضت أعباء المؤسسة، بـ1,600 مليار بسبب عدم إنجاز برنامج الإستثمار، بسبب كورونا.

وبخصوص المشاريع المستقبلية، قال بسكري أنها تتمثل في تجديد الجدار الخارجي، وانشاء محطة بحرية للمسافرين.

بالإضافة إلى تدعيم أرضية ميناء واقتناء تجهيزات الخدمة البحرية ومختلف أشغال الصيانة، وتكوين العمال.

وحول برنامج الإستثمار في المؤسسة لسنة 2021، كشف ذات المتحدث، أنه قد تم تسخير في هذا الخصوص 5 ملايير و78 مليون دينار.

وتشمل هذه الإستثمارات، العتاد، ورافعتين و6 حاملة للحاويات ورافعات صغار.

ومن جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري، إن مؤسسته لم تتكبد أي خسائر بسبب كورونا.