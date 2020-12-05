إنشاء 15 وحدة استعجالات بالعيادات الجوارية بالعاصمة

وزير الصحة قال إن الإجراء يهدف لتخفيف الضغط على مستشفى مصطفى باشا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، عن عن اعتماد ديناميكية جديدة خاصة بقطاع الصحة بالعاصمة، من خلال تجهيز العيادات الجوارية بأقسام استعجالات، لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة.

وأفاد بن بوزيد، في تصريح له على هامش زيارة عمل وتفقد إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، أمس السبت، ان والي الجزائر قد خصص ميزانية لهذا المشروع للتكفل بالمرضى على المستوى المحلي.

كما أكد بن بوزيد، انه سيتم تجهيز هذه المؤسسات الاستشفائية الجوارية بكل التجهيزات اللازمة والخدمات والتي من الممكن أن يجدها المريض في المستشفيات الكبيرة، مضيفا انه سيتم تجهيز حوالي 15 عيادة جوارية في العاصمة بأقسام الاستعجالات وذلك لتخفيف الضغط على مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

كما عاين الوزير أشغال تجهيز مصلحة الاستعجالات الجديدة بمستشفى مصطفى باشا، مؤكدا ان هذه المصلحة سيتم فيها إنشاء مستشفى مصغر داخل المستشفى الجامعي مخصص للاستعجالات الطبية الجراحية، ليتم تخصيص المستشفيات الجامعية، كمستشفى مصطفى باشا ومستشفى بني مسوس، للعمليات الكبيرة والمتخصصة والبحوث.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصحة أنه تم الانطلاق في هذا المشروع، منذ بداية السنة الجارية، ولكن وباء فيروس كورونا كان وراء تأخير الأشغال.