إنطلاق أشغال الإجتماع الـ179 لوزراء أوبك+

انطلقت منذ قليل، أشغال الاجتماع الـ179 لوزراء منظمة اوبك+، عبر تقنية التحاضر عن بعد.

ويأتي هذا الإجتماع، لمتابعة إتفاق دول منظمة اوبك وحلفائها للنظر في إمكانية تمديد خفض الانتاج للشهر المقبل.

وافتتح الجلسة، وزير الطاقة، محمد عرقاب.

وسيتبع هذا الإجتماع، في الساعة الثالثة زوالا، الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة “أوبيب” ومن خارج “أوبيب”، والذي سيجمع البلدان الموقعة على إعلان التعاون.

وستخصص هذه الاجتماعات، لدراسة وضع سوق النفط العالمية وآفاقها للأشهر المقبلة.

وكذا تنفيذ اتفاق 12 أفريل 2020 المتعلق بخفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون.