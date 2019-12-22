إنطلاق أشغال الدورة الـ22 لمؤتمر مجلس وزراء السياحة العرب اليوم بالسعودية

تنطلق، اليوم الأحد، بمدينة الاحساء بالمملكة العربية السعودية، أشغال الدورة الـ22 لمؤتمر وزراء السياحة العرب.

إنعقاد المؤتمر سيتم مع إجتماع الدورة الـ26 للمكتب التنفيذي للمجلس، لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تحديات الأمن السياحي والإستثمار.

كما سيتم عرض، خلال المؤتمر، مسودة الإستراتيجية العربية للسياحة.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تدوم ثلاثة أيام، الإطلاع على تقرير الإجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة العرب، الذي جرى شهر أكتوبر بتونس.

وسيعكف أيضا المشاركون على مناقشة أهم التوصيات المنبثقة عن الملتقى الثاني للأمن السياحي.