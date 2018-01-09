إنطلاق أول محادثات بين الكوريتين

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء عن بدء أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين، كما أفادت.

وتعتزم سيول اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب.

فيما تريد بيونغ يانغ تخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لملف إعادة توحيد شبه الجزيرة.

وهذا أول لقاء بين الشمال والجنوب منذ ديسمبر 2015.

وستتمحور هذه المحادثات حول مشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.

وانتهت الحرب الكورية بهدنة بدلا من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان تقنيا في حالة حرب.

وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة.