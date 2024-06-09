إنطلاق إمتحان شهادة البكالوريا عبر الوطن

إنطلقت صبيحة اليوم الأحد إمتحانات شهادة البكالوريا عبر الوطن في أجواء تنظيمية محكمة.

وأشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على إعطاء إشارة إنطلاق الإمتحان من الجنوب الجزائري ومن الثانوية الجديدة بولاية برج باجي مختار.

يجتاز بداية من اليوم الأحد، أزيد من 862 ألف مترشح عبر الوطن، امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024.