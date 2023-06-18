إنطلاق الإمتحان التعويضي لتقييم المكتسبات..وتسليم دفاتر التقييم هذا الخميس

انطلقت اليوم امتحانات التقييمات الكتابية التعويضية للتلاميذ الذين لم يجتازوها خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 25 ماي الماضي.

وستمتد الامتحانات إلى غاية 20 جوان وفق الرزنامة التي أعدتها وزارة التربية الوطنية.

واجتاز التلاميذ اليوم 5 تقييمات تتمثل في فهم المكتوب اللغة العربية ،الرياضيات،الإنتاج الكتابي في اللغة العربية، والتربية الإسلامية.

ويجتاز التلاميذ غدا فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية،التربية العلمية والتكنولوجية والإنتاج الكتابي في اللغة الأمازيغية وكذا التاريخ.

أما اليوم الأخير فيجتاز التلاميذ التربية المدنية، الإنتاج الكتابي في اللغة الفرنسية والجغرافيا.

من جهة أخرى سيستلم التلاميذ اجتازوا إمتحان تقييم المكتسبات دفاتر النتائج الخاصة بالتقييم هذا الخميس مع كشوف النقاط التي من خلالها سيتعرفون على المعدلات التي انتقلوا بها إلى الطور المتوسط.

وشمل الإمتحان الذي دام شهرا كاملا كل المواد التعليمية المقررة في السنة الخامسة ابتدائي، باستثناء مواد التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والتربية البدنية والرياضية بالنسبة للسنة الدراسية2022 ــ 2023.

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