إنطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية والسيسي يُدلي بصوته

بدأ الناخبون المصريون اليوم الأحد التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وينافس السيسي “68 عاما” مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة “71 عاما”. ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران “66 عاما”، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر “59 عام”.

ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات.

وأعلنت الهيئة المصرية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.