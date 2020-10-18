إنطلاق البحث عن الحراقة الجزائريين العالقين قرب جزيرة سيسيليا

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام، عن إنطلاق القوات البحرية الإيطالية في التمشيط عن الحراقة الجزائريين العالقين بالصخور قرب جزيرة سيسيليا.

وذلك في بيان لها اليوم الأحد، حيث أكدت أن فور تلقي مكتبها بتونس نداء استغاثة من أحد الحراقة، قامت هذه الأخيرة بالإتصال بالمصلحة المناوبة على مستوى وزارة الخارجية.

والإتصال بالسفارة الجزائرية بإيطاليا والقنصلية الجزائرية بميلانو للتدخل، ونوه ذات البيان، أن عدد الحراقة العالقين يقدر بـ 12 شخصا.

وهم عالقون هناك منذ 5 أيام، كما دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المواطنين من أهالي الحراقة للتوقف عن الإتصال بهم ليتسنى للسلطات الإيطالية تحديد موقعهم وإنقاذهم.