إنطلاق الحملة الوطنية لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين

انطلقت اليوم الجمعة عملية توزيع الكمامات مجانا على المواطنين من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وشرع الولاة والولاة المنتدبون عبر ولايات الوطن في توزيع الكمامات على المواطنين تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي يجبر إرتداء الكمامات بداية من أول أيام العيد المبارك.

وبولاية الجزائر العاصمة، شرع الولاة المنتدبون في توزيع الكمامات مجانا، والبداية كانت بتوزيع 20 ألف كمامة عبر كل مقاطعة إدارية.

وأكد بعض الولاة المنتدبون لـ “النهار”، أن توزيع الكمامات بالمجان سيستمر خلال الأيام المقبلة على حسب الكميات المتوفرة.