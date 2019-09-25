إنطلاق الصالون المغاربي للصحة بالجزائر العاصمة

إحتضنت الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، الطبعة الثالثة للصالون المغاربي للتجهيزات والحلول الطبية وسط مشاركة لـ70 علامة دولية من 20 بلد.

هذه التظاهرة التي كانت تنظم سابقا تحت شعار “ألجيريا هيلث” تهدف في طبعتها الثالثة إلى تغطية منطقة المغرب العربي وافريقيا.

ويرمي هذا الصالون حسب المنظمين إلى جعل الجزائر أرضية اقليمية و قارية بالنسبة لمهنيي الصحة والصيدلة الوطنيين والأجانب.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام تنظيم ندوات موضوعاتية وحديث الساعة تتعلق أساسا بالتنوع البيولوجي.